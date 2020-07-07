По словам Варги, он организовывал встречу руководства "железнодорожников" и французского специалиста. Это произошло ещё до того, как было принято решение назначить Марко Николича главным тренером команды.
"Могу рассказать, что устраивал встречу руководства "Локомотива» с Арсеном Венгером. Они интересовались им, но в итоге не смогли договориться.
После Сёмина болельщикам московского клуба было бы тяжело принять любого тренера. Юрий Павлович — символ и икона команды, с ним связаны все успехи "Локомотива", - цитирует Варгу "Спорт-Экспресс".
Агент Варга рассказал о переговорах "Локомотива" с Венгером
Известный агент Шандор Варга рассказал, что московский "Локомотив" мог возглавить бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер.
Фото: BBC
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