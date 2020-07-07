Ранее футболисты были вынуждены пропустить несколько недель из-за положительных тестов на коронавирус.
"Результаты их анализов на коронавирус — отрицательные, футболисты пока занимаются по индивидуальной программе", - говорится в сообщении клуба в "инстаграме".
Ранее с карантина был снят Шарль Каборе, чей тест на коронавирус также был положительным.
Н'Жи и Шиманьски возобновили тренировки с "Динамо"
Форвард Клинтон Н'Жи и полузащитник Себастиан Шиманьски возобновили тренировки с командой, сообщает пресс-служба "Динамо".
Фото: L'Equipe
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