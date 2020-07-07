Н'Жи и Шиманьски возобновили тренировки с "Динамо"



Форвард Клинтон Н'Жи и полузащитник Себастиан Шиманьски возобновили тренировки с командой, сообщает пресс-служба " Динамо ".

Фото: L'Equipe

Ранее футболисты были вынуждены пропустить несколько недель из-за положительных тестов на коронавирус.



"Результаты их анализов на коронавирус — отрицательные, футболисты пока занимаются по индивидуальной программе", - говорится в сообщении клуба в "инстаграме".



Ранее с карантина был снят Шарль Каборе, чей тест на коронавирус также был положительным.