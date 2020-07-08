Напомним, в процессе празднования чемпионства после игры с "Краснодаром" в раздевалке форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба выполнял неприличные жесты с одноклубником Сердаром Азмуном.
Гендиректор "Зенита" прокомментировал этот момент так: "Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в кубковом матче".
- Знаю, наши болельщики очень возмущены этим высказыванием. Я их понимаю, - цитирует Федуна Чемпионат.
Федун - о словах Медведева: наши болельщики очень возмущены этим высказыванием
Президент "Спартака" Леонид Федун объяснил, почему клуб решил обратиться в комитет по этике РФС после высказывания генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Фото: AFP
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