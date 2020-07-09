После матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Зенит" (2:4) в сети стал вирусным видеоролик, где нападающие петербургского клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт.
Медведев, комментируя этот момент, заявил, что футболисты показывали, что будет в предстоящем матче 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".
Позже "Спартак" обратился к председателю комитета по этике Семену Андрееву с просьбой дать оценку словам Медведева.
"Спорт-экспресс"
Руководство РФС обратилось в комитет по этике по поводу высказывания Медведева в адрес "Спартака"
Руководство Российского футбольного союза обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Фото: Чемпионат
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!