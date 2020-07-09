Иванович вернется из Сербии и будет готов сыграть со "Спартаком"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что защитник Бранислав Иванович в ближайшее время вернется в команду.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, Иванович вернется, пройдет все необходимые контрольные мероприятия и будет готов играть, если не с "Оренбургом", то со "Спартаком", - цитирует Медведева РИА Новости.

Напомним, Иванович не играл в 27-м туре чемпионата России с "Сочи", так как был вынужден уехать в Сербию из-за несчастья в семье.

Полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.


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Теги: Медведев Зенит Иванович
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