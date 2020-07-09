Эль-Кабир: очень хорошо, что нашей команде удалось забить второй мяч

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир прокомментировал победу над "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России.
Фото: © РИА Новости
Эль-Кабир, забивший первый гол в этой встрече, был признан лучшим игроком матча.

"В первом тайме у меня было несколько хороших моментов у ворот "Динамо". Очень хорошо, что нашей команде удалось забить второй мяч в самой концовке и получить в свою копилку три очка", — сказал футболист в эфире "Матч Премьер".

"Урал" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 очков.

В следующем туре "Урал" на выезде встретится с "Краснодаром".


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Теги: Эль-Кабир Урал Динамо
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