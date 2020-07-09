Новиков: из-за глупой ошибки на ровном месте получили гол и проиграли

Главный тренер " Динамо " Кирилл Новиков посетовал на ошибку защитника команды Григория Морозова, которая лишила его команду ничьи в матче с "Уралом" (1:2).

Фото: ФК "Динамо"

"На последних минутах шла обоюдоострая игра, в которой больше повезло футболистам "Урала".



Наша глупая ошибка на 93-й минуте привела к тому, что вместо спокойного выбивания мяча мы на ровном месте получили гол в свои ворота и проиграли. Это проблема, которую надо решать", – сказал Новиков в эфире канала "Матч Премьер".



Морозов результативно ошибается уже в третьем туре подряд: в концовке матча с "Сочи" (1:1) он сфолил на пенальти, а в начале встречи с "Арсеналом" (0:1) потерял мяч перед своей штрафной и позволил тулякам забить.