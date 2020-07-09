Ранее сообщалось, что клубы договорились о переходе футболиста, но агент Гайча отметил, что соглашения по условиям личного контракта нет.
"От ЦСКА никаких новостей, сейчас у нас нет связи с ними. Мы работаем над другими вариантами", — цитирует Бустоса Sport24.
ЦСКА готов заплатить за аргентинского форварда немецкого происхождения 8,5 миллиона евро.
Агент Гайча: от ЦСКА нет новостей, работаем над другими вариантами
Фабиан Бустос, агент форварда "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, без оптимизма высказался о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!