- Мы действительно давали Дзюбе отличные деньги! Я сам это и Артему озвучивал, и его представителям. Предлагал клуб три миллиона евро в год "чистыми". Плюс бонусы.
Дал ли больше "Зенит"? Ну, конечно. Все просто. Игрок выбрал свой путь. Имеет право. Мы платить могли максимум 2-2,5 миллиона в год. Но это было решение Леонида Арнольдовича. Он говорил: "Наш воспитанник, хочу его мотивировать!", - цитирует Асхабадзе СЭ.
Артем Дзюба является воспитанником "Спартака". За основную команду "красно-белых" нападающий выступал с 2006-го по 2015-й год, неоднократно уходя в аренду. Затем Дзюба на правах свободного агента перешёл в питерский "Зенит".
Всего в составе "Спартака" Артём Дзюба провёл 164 матча, забил 38 мячей и отдал 23 голевые передачи. Трижды Дзюба со "Спартаком" стал серебряным призером чемпионата России.
В текущем сезоне форвард стал чемпионом России в составе "Зенита". Годом ранее Дзюба также выиграл титул с сине-бело-голубыми.
Асхабадзе рассказал, какую зарплату "Спартак" предлагал Дзюбе перед его уходом в "Зенит"
Экс-гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал о переговорах с нападающим Артемом Дзюбой по новому контракту.
Фото: ФК "Спартак"
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