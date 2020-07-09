Напомним, место Томаса Цорна занял экс-гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
- "Спартак" в очередной раз наступает на те же грабли. Эта ситуация не меняется уже много лет. И сейчас мы являемся свидетелями очередного эксперимента.
Состав у "Спартака" такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов. Проблема - в самой системе игры, - цитируют Газзаева Известия.
Московская команда занимает 8-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 33 балла. Следующий матч красно-белые проведут на выезде в Сочи. Игра начнется завтра в 20.30 по мск.
Газзаев: "Спартак" в очередной раз наступает на те же грабли
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев выразил свое мнение о смене генерального директора в "Спартаке".
Фото: Gettyimages.ru
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