- Эта информация - вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу, - цитирует Рубашко Sport24.
Ранее Александр Кокорин заявлял о желании поиграть в Европе и рассказывал об интересе "Марселя" и "Ромы".
Форвард забил 7 голов в 9 играх за "Сочи". Права на футболиста принадлежат "Зениту". О переговорах между Кокориным и петеруржцами о продлении соглашения, которое истекает по окончании сезона, не сообщалось.
В "Сочи" назвали информацию о контракте Кокорина с зарплатой 3 млн евро "вбросом" и "фейком"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко опроверг информацию о том, что клуб предложил контракт нападающему Александру Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Фото: ФК "Динамо"
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