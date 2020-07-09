- Этот сезон был необычным из-за пандемии, которая парализовала спорт во всём мире. Однако у меня нет сомнений в том, что "Зенит" намного превзошёл своих конкурентов. Мы выиграли чемпионский титул заслуженно, - цитирует Сантоса ND.
После победы сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ с "Краснодаром" (4:2) "Зенит" гарантировал себе чемпионский титул.
"Зенит" уже в шестой раз стал чемпионом России. При этом петербуржцы второй раз подряд выигрывают золотые медали. Еще один раз клуб выигрывал титул в СССР.
Дуглас Сантос: "Зенит" намного превзошёл своих конкурентов
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
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