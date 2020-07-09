- Прежде выяснил, что у Конте проблемы в "Ювентусе". Пока никаких объявлений - но решено, что через два месяца расстаются.
Как Конте отреагировал на интерес "Спартака"? Да отлично! Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Арнольдовичу. Вдруг столкнулся со скептической реакцией к идее встретиться. Говорим: "Давайте докажем на деле?" И с Эмери он сомневался, и с Конте.
Встреча состоялась то ли в Ницце, то ли в Монако. Конте специально приехал на машине из Италии. Леонид Арнольдович тоже с нами был. Мне Антонио очень понравился! Четкая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я все думал: "Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок". Там Конте был бы фигурой номер один. Для России - важнейший нюанс.
Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча чисто ознакомительная. Одного я не понял - почему бы не спросить Конте про зарплату? Хотя бы из вежливости? Посидели, хорошо поговорили - а в конце поинтересоваться: сколько человек хочет? Ну, назовет 10 миллионов. Пожмешь руку: "Спасибо, до свидания". Таких денег у нас близко не было.
Весь контракт Якина обошелся "Спартаку" миллиона на два меньше, чем могло быть с Конте. Вдобавок я еще на встрече объяснил: "Мы строим стадион, акционер тратит огромные деньги. В этом году просядем" - "Понимаю, в Европе то же самое..." Конте был готов работать с той командой, которая есть. Трансферов в течение года не просил. Всё устно проговорили!
Но тема даже не дошла до совета директоров. Наверное, подумали, что слишком накладно. Но "подумать" - это одно. "Спросить" - другое. И всплыл Якин. Возможно, он уже до этого был утвержден - а Леониду Арнольдовичу было просто интересно встретиться с Конте, - цитирует Асхабадзе СЭ.
Антонио Конте мог возглавить "Спартак"
Экс-генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, что команду мог возглавить итальянский специалист Антонио Конте.
Фото: Getty Images
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