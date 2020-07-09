Антонио Конте мог возглавить "Спартак"

Экс-генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, что команду мог возглавить итальянский специалист Антонио Конте.
Фото: Getty Images
- Прежде выяснил, что у Конте проблемы в "Ювентусе". Пока никаких объявлений - но решено, что через два месяца расстаются.

Как Конте отреагировал на интерес "Спартака"? Да отлично! Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Арнольдовичу. Вдруг столкнулся со скептической реакцией к идее встретиться. Говорим: "Давайте докажем на деле?" И с Эмери он сомневался, и с Конте.

Встреча состоялась то ли в Ницце, то ли в Монако. Конте специально приехал на машине из Италии. Леонид Арнольдович тоже с нами был. Мне Антонио очень понравился! Четкая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я все думал: "Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок". Там Конте был бы фигурой номер один. Для России - важнейший нюанс.

Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча чисто ознакомительная. Одного я не понял - почему бы не спросить Конте про зарплату? Хотя бы из вежливости? Посидели, хорошо поговорили - а в конце поинтересоваться: сколько человек хочет? Ну, назовет 10 миллионов. Пожмешь руку: "Спасибо, до свидания". Таких денег у нас близко не было.

Весь контракт Якина обошелся "Спартаку" миллиона на два меньше, чем могло быть с Конте. Вдобавок я еще на встрече объяснил: "Мы строим стадион, акционер тратит огромные деньги. В этом году просядем" - "Понимаю, в Европе то же самое..." Конте был готов работать с той командой, которая есть. Трансферов в течение года не просил. Всё устно проговорили!

Но тема даже не дошла до совета директоров. Наверное, подумали, что слишком накладно. Но "подумать" - это одно. "Спросить" - другое. И всплыл Якин. Возможно, он уже до этого был утвержден - а Леониду Арнольдовичу было просто интересно встретиться с Конте, - цитирует Асхабадзе СЭ.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Конте Спартак Асхабадзе
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Дьяков приступил к тренировкам в "Спартаке-2"
Герои серого дерби, оставивший "Динамо" без еврокубков Погребняк. Сборная лучших игроков 27-го тура
"Уфа" выкупила защитника Голубева у "Краснодара"
Презентация Газизова в "Спартаке" (фото) 2
"Спартак" показал, что осталось за кадром в матче с "Локомотивом"
Антонио Конте мог возглавить "Спартак" 2
Дуглас Сантос: "Зенит" намного превзошёл своих конкурентов
Девушка Неймара сфотографировалась без верхней одежды 4
В "Сочи" назвали информацию о контракте Кокорина с зарплатой 3 млн евро "вбросом" и "фейком" 2
Газизов: "Спартак" - самый популярный футбольный бренд в стране. Я готов к давлению 6
Газзаев: у ЦСКА есть шанс зацепиться за Лигу чемпионов 3
Асхабадзе: я был против назначения Якина в "Спартак"
Источник: задержано два фаната "Спартака", полиция продолжает обыски 7
Игорь Коновалов - о "Краснодаре": понимали, что соперник пойдёт вперёд и будет атаковать большими силами
Газзаев: "Спартак" в очередной раз наступает на те же грабли 4
Асхабадзе рассказал, какую зарплату "Спартак" предлагал Дзюбе перед его уходом в "Зенит" 8
Анри во время матча MLS встал на колено на 8 минут 46 секунд, почтив память Джорджа Флойда 3
Слуцкий: три очка до зоны вылета, три очка до еврокубков - это очень странно 1
Давиде Астори, который умер во сне два года назад, мог оказаться в "Спартаке"
"Генитальный директор". Актер Назаров посвятил стих Дзюбе, Азмуну и Медведеву 18
"Фиорентина" интересуется Манджукичем. Игрока хочет подписать и "Локомотив"
Из-за косяков Морозова "Динамо" потеряло очки в трех турах подряд. И во всех них пропустило от бывших 1
"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Астон Виллу" 1
"Сочи" готов платить Кокорину 3 миллиона евро в год
Агент Гайча: от ЦСКА нет новостей, работаем над другими вариантами 9
Николаев: Миранчук немножко держал за майку Умярова, но это не повод нарушать правила 18
1 очко в 3 матчах - провал. "Краснодар" говорит Лиге Чемпионов "До свидания"? 4
"Просто мой mood по жизни". Смолов выложил фото из летнего кафе 4
Газизов: мне приятно кинуть "Зениту" перчатку. В "Спартаке" одна цель - первое место 33
Иванов назначен на матч "Сочи" - "Спартак", Матюнин рассудит "Рубин" и ЦСКА 3
Все новости