- Дзюбы в Турции не будет. Верю, что "Фенербахче" мог обратиться к Артему, но ему переезд в Турцию, насколько я знаю, не интересен.
Дзюба связывает жизнь с Питером и "Зенитом". Условия нового контракта обсуждены на самом высоком уровне, но о факте подписания ничего не знаю. Дело времени, - написал Маньяков в своем телеграм-канале.
Вчера сообщалось, что в турецком клубе считают, что 31-летний форвард сможет усилить атакующую линию команды. Подчеркивалось, что "Фенербахче" уже контактировал с Дзюбой, который готов перебраться в Турцию.
В нынешнем сезоне Дзюба провел 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач.
Ранее неоднократно сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонского "Тоттенхэма", а также клубов Италии. Руководство "Зенита" утверждало, что Артем останется в Санкт-Петербурге.
Маньяков: Дзюбы в Турции не будет, он связывает жизнь с Питером и "Зенитом"
Агент Александр Маньяков прокомментировал новость об интересе "Фенербахче" к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"
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