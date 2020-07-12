"Да, мог быть вариант с Венгером, но он "требовал решения многих вопросов", - приводит слова Кикнадзе со встречи с болельщиками fclmnews.
Напомним, что 1 июня "Локомотив" возглавил Марко Николич. После 28 туров чемпионата России железнодорожники занимают второе место в лиге.
В следующем туре "Локо" сыграет с ЦСКА в московском дерби.
"Мог быть вариант с Венгером". Кикнадзе рассказал, что экс-наставник "Арсенала" мог поработать в России
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе подтвердил информацию, что экс-рулевой лондонского "Арсенала" Арсен Венгер мог тренировать московский клуб.
Фото: Getty Images
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