"И вот он пришел в шарфике, все дела и получил полное отторжение. Это не ерунда. Это важнейшая политическая штука. Помните, с чего начался конец предыдущего губернатора? А я вам напомню. Когда после скандирования фанатов"Зенита" стало совершенно и окончательно понятно, что все, Полтавченко, не жилец, как глава города Санкт-Петербург.
Все! И нет больше никакого Полтавченко. Он выпендривался, как все единороссы. Сказал, что жители Петербурга ведут себя, как жлобы. Потом он пришел на стадион и весь стадион пел: губернатор-жлоб. Тоже самое настанет с Бегловым, потому что власть она традиционна все-таки претендует на то, что фанаты и организованные клубы, это некий такой оплот власти. Радикальные фанатские группировки. Когда-то они привлекались к нападению на оппозицию. Когда прорывается вот так, что на стадионе освистывают губернатора, это означает, что рейтинг власти ниже плинтуса", - сказал Навальный на своем ютуб-канале.
Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России. После игры с "Сочи" сине-бело-голубым вручили медали и кубок РПЛ. Беглов после своей речи подвергся свисту болельщиков.
Навальный отреагировал на свист фанатов "Зенита" в адрес губернатора Санкт-Петербурга Беглова
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный высказался об эпизоде, где болельщики "Зенита" во время награждения команды золотыми медалями освистывали губернатора Санкт-Петербурге Александра Беглова.
Фото: © РИА Новости
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