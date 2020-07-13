Ранее становилось известно, что Ерёменко перенёс COVID-19 тяжелее своих партнёров по команде. По информации СМИ, у футболиста возникли проблемы с лёгкими.
- Сейчас он идет на поправку, все идет по плану. Думаю, в следующем сезоне он будет готов сыграть, - приводит ТАСС слова отца игрока.
В текущем сезоне Ерёменко провёл за "Ростов" 18 матчей в рамках РПЛ, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
Отец Ерёменко: в следующем сезоне Роман будет готов сыграть
Отец полузащитника "Ростова" Романа Ерёменко Алексей прокомментировал состояние игрока, переболевшего коронавирусом.
Фото: ФК "Ростов"
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