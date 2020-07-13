Игонин: странно слышать от московских друзей, что причина побед "Зенита" - поддержка "Газпрома"

Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал чемпионство петербургского клуба в нынешнем сезоне.
Фото: © ФК "Зенит"
Напомним, "Зенит" стал чемпионом за 4 тура до конца чемпионата. В активе команды Сергея Семака 66 очков.

"Странно слышать от московских друзей, что причина побед "Зенита" - поддержка "Газпрома". "Зенит" выиграл чемпионат на футбольном поле, а не в офисах, за что команде честь и хвала", - цитирует Игонина "Петербургский дневник".

"Зениту" в нынешнем сезоне РПЛ осталось провести две игры - против "Оренбурга" (дома) и с "Ростовом" (в гостях).

Также сине-бело-голубые продолжают борьбу за Кубок России. В полуфинале "Зенит" сыграет со "Спартаком". Матч состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.


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Теги: Игонин Зенит
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