Напомним, "Зенит" стал чемпионом за 4 тура до конца чемпионата. В активе команды Сергея Семака 66 очков.
"Странно слышать от московских друзей, что причина побед "Зенита" - поддержка "Газпрома". "Зенит" выиграл чемпионат на футбольном поле, а не в офисах, за что команде честь и хвала", - цитирует Игонина "Петербургский дневник".
"Зениту" в нынешнем сезоне РПЛ осталось провести две игры - против "Оренбурга" (дома) и с "Ростовом" (в гостях).
Также сине-бело-голубые продолжают борьбу за Кубок России. В полуфинале "Зенит" сыграет со "Спартаком". Матч состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
Игонин: странно слышать от московских друзей, что причина побед "Зенита" - поддержка "Газпрома"
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал чемпионство петербургского клуба в нынешнем сезоне.
Фото: © ФК "Зенит"
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