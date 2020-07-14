Актёр Баринов: пускай Кикнадзе хоть задницу покажет! Что будет, когда придет полный стадион?

Известный актёр и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал поведение генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе на матче 28-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
Фото: "Советский спорт"
Напомним, что на встрече с болельщиками Василий Кикнадзе признался, что показал средний палец в сторону трибуны фанатов в ответ на матерные оскорбления в свой адрес.

"Пускай Кикнадзе хоть задницу покажет! Мне этот человек неинтересен! Он уже все показал, а в конце сезона еще что-нибудь интересное продемонстрирует. Кикнадзе не понимает, что на стадион приходит только 10%. Что будет, когда придет полный стадион. У Кикнадзе не хватит пальцев ни на ногах, ни на руках!

Остался бы Семин, "Зенит" стал бы чемпионом за два тура, а не за четыре! Столько растеряли, да еще нам и везет! - приводит слова Баринова Sport24.

Также актёр Баринов задался вопросом, уйдёт ли Кикнадзе в отставку, если по итогам следующего сезона "Локомотив" останется лишь шестым.

Ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с легендой клуба Юрием Сёминым. С 1 июля команду возглавляет Марко Николич.

После 28 туров РПЛ "Локомотив" занимает второе место.


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Теги: Баринов Локомотив Кикнадзе
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