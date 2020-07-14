Ранее появлялась информация, что Тедеско перевёл мошенникам 250 тысяч рублей перед игрой с "Сочи" (0:1) в 28 туре РПЛ. Немецкому тренеру пришло сообщение от абонента, на аватарке у которого стоял фото сотрудника клуба. Неизвестный попросил помощи, и Тедеско перевёл деньги.
Сообщается, что в клубе намерены найти и наказать мошенников.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" намерен добиться наказания для обманувших Тедеско мошенников
В московском клубе планируют найти злоумышленников, которым главный тренер команды Доменико Тедеско перевёл четверть миллиона рублей.
Фото: ФК "Спартак"
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