- Сначала я не хотел переходить в ЦСКА. Я хотел побороться за место в национальной команде. Но тренер по физподготовке Пауло Пайшау сказал мне, что это мой шанс найти свой клуб. Россия - прекрасная страна.
Что я знаю о русском? В основном плохие слова. Но сегодня я даже считаю, что мог бы приложить больше усилий, чтобы выучить местный язык.
Когда я дебютировал за ЦСКА, в раздевалку зашел парень. Я поприветствовал всех, не снимая перчатки. Переводчик был в шоке: это был Роман Абрамович - спонсор клуба, - цитирует Карвальо Vozes do Gigante.
Даниэль Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. В составе московского клуба бразилец сыграл 141 матч и забил 26 голов, выиграл два чемпионата, четыре Кубка и три Суперкубка России. Также Карвальо стал обладателем Кубка УЕФА.
Карвальо: переводчик был в шоке, когда я поздоровался с Абрамовичем, не снимая перчатки
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о московском этапе своей карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА
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