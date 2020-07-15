Парамонов: мы воспримем расширение РПЛ положительно. С нами случился форс-мажор

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов подвел итоги матча с "Зенитом" в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
Счет был открыт уже на 2-й минуте встречи. В свои ворота гол забил капитан гостей Андрей Малых. Паритет установил нападающий оренбуржцев Джоэль Фамейе ровно через полчаса после автогола.

Во втором тайме Сердар Азмун удвоил преимущество хозяев. На 78-й минуте иранец оформил дубль и догнал Артема Дзюбу в списке лучших бомбардиров сезона. Однако россиянин снова вышел в гонке снайперов вперед, забив в дополнительное время. Азмун выступил ассистентом. Итог матча - 4:1.

- Мы играли с чемпионом. У них было на день отдыха больше. Ряд основных игроков пропускали прошлый матч. Так что они были свежее.

Если будет решение о расширении лиги, мы воспримем это положительно. С нами случился форс-мажор. Я сам предложил, что было бы замечательно, если бы лигу расширили.

Сейчас пользуясь случаем, скажу, что если есть возможность, и что согласны, что произошел форс-мажор - в Уфе-то Роспотребнадзор разрешил играть - в связи с этой ситуации предлагаю расширить РПЛ и сделать сезон экспериментальным. Может вылетать будут не две команды, а четыре, - цитирует Парамонова Sport24.

Таким образом, досрочный чемпион "Зенит" набрал 69 очков. "Оренбург" остался на последнем месте - у команды 24 балла. "Крылья Советов", которые располагаются на 15-й строчке, имеют в активе 28 очков, следовательно оренбуржцы покинут Премьер-лигу сразу после того, как в нее заявится "Ротор".


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Теги: Парамонов Оренбург Зенит
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