Контракт 31-летнего игрока с "Зенитом" истекает по окончании текущего сезона. Ранее появились слухи, согласно которым футболист может перейти в оди из турецких клубов. В частности, в качестве претендента на игрока назывался "Истанбул Башакшехир".
"Смольников в Турцию не едет. У нас было общение с турецкими коллегами ещё до пандемии. Один клуб, борющийся за чемпионство, а другой из середины таблицы, искали правого защитника. Оба клуба финансово стабильные и крепкие.
Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ, чистая неправда", – написал Маньков у себя в телеграме.
Ранее утверждалось, что "Зенит" ещё не принял решение о будущем Смольникова. Стороны вели переговоры о новом контракте, но неизвестно, согласовали ли они его.
Агент Смольникова: сейчас нет и речи о переезде в Турцию
Александр Маньяков, агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
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