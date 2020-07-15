Савин собрал 10 миллионов на жилье вдове и сыну Самохвалова

Блогер и экс-футболист Евгений Савин объявил об окончании сбора средств на покупку жилья для семьи умершего игрока системы "Локомотива" Иннокентия Самохвалова.
Блогеру, снявшему выпуск о футболисте и его семье, удалось за сутки собрать 10 миллионов рублей.


У Самохвалова остались вдова Анна, которую приняли на работу в "Локомотив", и двухлетний сын. Иннокентию было 22 года.


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Теги: Савин Самохвалов Локомотив
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