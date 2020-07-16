Сегодня стало известно, что матч "Сочи" с "Тамбовом" в рамках 29-го тура РПЛ не состоится, так как у 9 представителей южного клуба выявили коронавирус.
Как сообщает "Чемпионат", у Мевли вчера вечером поднялась температура. Он в настоящее время изолирован от команды. Также у Мевли взяли тест на коронавирус, результат будет известен в ближайшее время.
У Мевли вчера вечером поднялась температура. У игрока взяли тест на коронавирус
Защитник "Сочи" Миха Мевля заболел вчера, 15 июля.
Фото: © ФК "Зенит"
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