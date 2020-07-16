"Ждем решения". Спортивный директор "Тамбова" сообщил, что игроки "Сочи" прилетели на игру

В "Тамбове" отреагировали на информацию об отмене матча 29-го тура чемпионата России "Тамбов" - "Сочи".
Фото: © ФК "Сочи"
По словам спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова, южане прилетели на игру.

"Матч отменен. Хотя "Сочи" уже прилетел в Нижний Новгород на игру, но только потом пришли анализы. Сейчас ждём решения", - цитирует Худякова "Чемпионат".

Сегодня стало известно, что 9 представителей "Сочи" заразились коронавирусной инфекцией и, скорее всего, клубу будет засчитано техническое поражение.


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Теги: Худяков Тамбов Сочи Коронавирус
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