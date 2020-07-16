"Ждем решения". Спортивный директор "Тамбова" сообщил, что игроки "Сочи" прилетели на игру

В "Тамбове" отреагировали на информацию об отмене матча 29-го тура чемпионата России "Тамбов" - "Сочи".

Фото: © ФК "Сочи"