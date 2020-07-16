"Динамо" победило "Уфу" благодаря голу с пенальти

Чемпионат России
29 тур
"Уфа" - "Динамо" - 0:1
Гол: Жоаозиньо, 79 (пен.)
29 тур
"Уфа" - "Динамо" - 0:1
Гол: Жоаозиньо, 79 (пен.)
Уфа: Чернов, Аликин, Табидзе, Круговой, Сухов, Голубев, Безденежных, Урунов, Тилл (Вомбергар, 77), Бизяк, Емельянов
Динамо: Шунин, Нойштедтер, Рыков, Морозов, Ордец, Скопинцев (Карапузов, 46), Хильемарк (Школик, 46), Жоаозиньо, Панченко (Н'Жье, 59), Комличенко (Грулев, 71), Игбун (Каборе, 82)
Предупреждение: Емельянов, 56, Аликин, 73
Таким образом, "Динамо" поднялось на чистое шестое место и имеет игру в запасе.