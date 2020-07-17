- От Карпина на заседании был адвокат, его позиция была понятной. Коллегиально решили оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Позиция у адвоката была жёсткой, она имеет право на жизнь. Но представитель Карпина не извинялся и остался при своём мнении. Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч, - цитирует Созина Чемпионат.
Напомним, наставник "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал чемпионат России словами экс-тренера Анатолия Бышовца по поводу вопросов организации игр в условиях пандемии коронавируса.
После этого президент РПЛ Сергей Прядкин попросил комитет по этике РФС рассмотреть слова специалиста на предмет имиджевого удара по лиге.
В 28-м туре РПЛ "Ростов" и "Оренбург" сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Карпин пропустил заседание комитета по этике. От него присутствовал адвокат
Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о штрафе главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину.
Фото: Sport.ru
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