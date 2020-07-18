Малафеев: на меня вылилось столько помоев за трансфер Оздоева, что никогда не отмыться

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился воспоминаниями о трансфере полузащитника Магомеда Оздоева.
Фото: ТАСС
- С одной стороны, Магомед сейчас перекрывает путь Мусаеву. С другой, на меня тогда вылилось столько помоев за этот трансфер, что, видимо, никогда не отмыться. Если серьезно, то свои заслуги я бы преувеличивать не стал, в любом случае, Оздоева хотел тренер Манчини, - цитирует Малафеева Спорт день за днем.

Также специалист признался, что переговоры по контракту со стороной Оздоева длились дольше, чем планировалось. Представители полузащитника отстаивали свои условия, Малафеев - свои, однако, в конце концов, стороны договорились и Магомед присоединился к "Зениту".

Оздоев перешел в петербургский клуб из "Рубина". Сумма трансфера составила 3,3 млн евро. За "Зенит" хавбек провел 63 матча, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.


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Теги: Малафеев Оздоев Зенит
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