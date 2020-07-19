"Наше место в РПЛ якобы уже продано! Я хочу обратиться к прокуратуре". Юран сделал громкое заявление

Главный тренер "Химок" Сергей Юран сделал громкое заявление после полуфинального матча в Кубке России с "Уралом".

Фото: globallookpress.com