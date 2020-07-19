- Сейчас все задаются вопросом, где "Химки" будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!
Сегодня мы доказали, что команда "Химки" по праву заслужила играть в Премьер-лиге. Какие еще нужны аргументы?
Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области.
Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет еще 200. Получается - 350, о чем мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ?! Почему нам всячески мешают? - цитирует Юрана СЭ.
"Наше место в РПЛ якобы уже продано! Я хочу обратиться к прокуратуре". Юран сделал громкое заявление
Главный тренер "Химок" Сергей Юран сделал громкое заявление после полуфинального матча в Кубке России с "Уралом".
Фото: globallookpress.com
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