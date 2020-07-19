"В этом году у нас уже будет определенный командный опыт игры с грандами – за два года мы и побеждали, и уступали на последних секундах. Так что сейчас ноги уже трястись не будут: это должно нам помочь", - приводит слова игрока пресс-служба клуба.
Напомним, "Локомотив" уже гарантировал себе попадание в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
В последнем туре железнодорожники сыграют с "Уралом".
Рыбчинский: мы свое дело сделали в матче с ЦСКА, выполнили задачу на сезон
Рыбчинский: в Лиге чемпионов ноги уже трястись не будут
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский поделился ожиданиями от Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
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