Судьи не назначили пенальти после падения нападающего "Спартака" Александра Соболева, произошедшего в результате его борьбы с Юрием Жирковым.
"В трансляции мы видели только концовку этого эпизода, когда Жирков держит за майку Соболева.
Но мы не видим начала эпизода, когда идет борьба за позицию. Соболев отталкивает Жиркова, а потом тот хватает его за майку. Здесь обоюдная борьба", - цитирует Николаева matchtv.ru.
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи также поддержал решение судьи Иванова и видеоассистентов Евгения Турбин и Андрея Болотенкова. Кашшаи также отметил, что судьи верно не зафиксировали фолы и в двух других эпизодах с падениями спартаковцев в чужой штрафной.
Хотели услышать Кашшаи? А смысл? Оправдал все решения и сказал, что в СМИ всегда будет защищать арбитров
Экс-арбитр Николаев: Соболев отталкивал Жиркова, а потом хватал его за майку
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев объяснил, почему бригада Сергея Иванова и видеоассистенты приняли правильное решение на 9-й минуте полуфинала Кубка России "Зенит" - "Спартак".
Фото: Андрей Шрамко, ФК "Краснодар"
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