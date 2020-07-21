Клуб уже ведет переговоры об условиях личного контракта 19-летнего хавбека.
Трансфер произойдет "почти наверняка", сообщает в своем телеграм-канале журналист "Чемпионата" Андрей Панков.
Урунов пополнил состав "Уфы" зимой и в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей в Премьер-Лиге. Другой интересный "Спартаку" полузащитник Даниил Фомин близок к переходу в "Динамо".
Генеральным директором "Спартака" является Шамиль Газизов, ранее работавший на аналогичной должности в "Уфе".
"Спартак" ведет переговоры по личному контракту с Уруновым
"Спартак" близок к заключению сделки по переходу полузащитника "Уфы" Остона Урунова.
Фото: ФК "Уфа"
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