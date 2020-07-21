- Николич пришёл в успешную команду, которая шла на втором месте. Было бы глупо пытаться сейчас что-то резко менять. Это выражение уже избито, но Николич на багаже Юрия Павловича Сёмина доехал до необходимого результата. Если бы он сейчас начал что-то перелопачивать, это могло плохо кончиться. Команда ни разу не проиграла - это и есть результат работы специалиста, - цитируют Нигматуллина Известия.
"Железнодорожники" в 29-м туре чемпионата России одержали победу над ЦСКА и обеспечили себе как минимум 3-е место в таблице, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
"Локомотив" имеет в активе 54 очка. В заключительном туре московский клуб на выезде сыграет против "Урала". Встреча пройдет сегодня, 22 июля. Начало - в 19.00 по мск.
Марко Николич возглавил "Локомотив" 1 июня, сменив на этом посту Юрия Семина. При сербском специалисте команда не потерпела ни одного поражения, сыграв при этом 4 раза вничью и одержав 3 победы.
Нигматуллин: Николич на багаже Семина доехал до необходимого результата
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал работу главного тренера красно-зеленых Марко Николича.
Фото: РИА Новости
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