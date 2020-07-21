- Я знаю, что тренер ЦСКА давно следил за мной, это очень приятно. Когда мы общались, я понял, что он хорошо знаком с моей игрой.
Я хотел получать больше игрового времени в "Сан-Лоренсо". Я был в первой команде, но не играл. Мне никогда ничего не объясняли. Я всегда полностью отдавался на тренировках, чтобы прогрессировать, - цитирует футболиста Ole.
Ранее Гайч отмечал, что с помощью ЦСКА мечтает закрепиться в сборной Аргентины. В московском клубе нет игроков, говорящих на испанском, поэтому форвард сказал, что наймет репетитора по русскому языку.
Сообщалось, что покупка форварда обойдется армейцам в 8,5 миллионов евро. Также есть пункт, по которому "Сан-Лоренсо" получит 20% от последующей продажи игрока.
Соглашение Адольфо и ЦСКА будет действовать пять лет. В текущем сезоне Гайч провел 13 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевой пас.
Гайч: я знаю, что тренер ЦСКА давно следил за мной, это очень приятно
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч поделился эмоциями от своего перехода в ЦСКА.
Фото: Maxppp
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