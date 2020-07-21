Люди, оторвавшие голову фигуре Дзюбы, должны заплатить 500 рублей штрафа

Компания молодых людей, которая совершила акт вандализма в отношении фигуры нападающего сборной России Артема Дзюбы, наказана штрафом.

Фото: Soccernews

Каждого из причастных оштрафовали на 500 рублей. Мужчины отметили, что не имеют никаких претензий к форварду и совершили этот поступок "по глупости".



Напомним, четверо молодых людей в Подольске не смогли пройти мимо фигуры Дзюбы. Сначала один из них справил на фигуру нужду, после чего другой оторвал ей голову.



Источник: Mash