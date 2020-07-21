Ранее сообщалось, что на игрока претендует целый ряд клубов. Среди них не только "Зенит", чей контракт с Кокориным истекает этим летом, но и "Локомотив", "Динамо", "Сочи" и "Рубин".
Сообщается, что Кокорин просит контракт, по которому он заработает 10 миллионов евро за три сезона.
В текущем сезоне форвард провёл за "Сочи" 10 матчей в рамках РПЛ и забил семь голов. В стане южан форвард находится в аренде из "Зенита".
Источник: Sport24
СМИ: Семак хочет поговорить с Миллером о возвращении Кокорина
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак планирует провести переговоры с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером о возвращении в команду нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Сочи"
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