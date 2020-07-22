ЦСКА обыграл "Тамбов" со счетом 2:0 и выступит в Лиге Европы в следующем сезоне. Армейцы заняли 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.
"Уже скоро новый сезон. Спасибо большое за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо вам за то, что гоните нас вперед, когда нам тяжело", - цитирует Гончаренко Sport24.
"Тамбов" занял 14-е место в таблице, набрав 31 очко.
Гончаренко после победы над "Тамбовом" обратился к болельщикам ЦСКА
Наставник армейцев Виктор Гончаренко после матча 30-го тура чемпионата России С "Тамбовом" обратился к болельщикам.
Фото: ПФК ЦСКА
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