Закончился контракт с клубом у Владимира Граната, а также арендные соглашения подошли к концу у Константина Плиева, Николая Пояркова, Пабло Сантоса и Евгения Маркова.
Плиев и Поярков вернутся в "Ростов", Марков отправится в московское "Динамо", а Пабло Сантос – в португальскую "Брагу".
По итогам сезона казанская команда заняла 10-е место, имея в активе 35 очков.
Гранат, Марков и еще несколько игроков покинуло "Рубин"
Пресс-служба "Рубина" объявила об уходе ряда футболистов.
Фото: ФК "Рубин"
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