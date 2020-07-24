- Сейчас многое у питерцев завязано на Дзюбе. Сколько еще Артем сможет оставаться на высоком уровне? На мой взгляд, пару лет - точно, и в течении этого времени форвард опять поборется за звание лучшего бомбардира лиги.
В "Зените" его любят и уважают, он - лидер сборной и лучший игрок чемпионата по всем показателям, - цитирует Аленичева СЭ.
Артем Дзюба стал одним из лучших бомбардиров чемпионата страны. Наряду с одноклубником Сердаром Азмуном россиянин забил 17 мячей, однако уступил иранцу по дополнительным показателям (Дзюба больше забил с пенальти). Более того, форвард финишировал первым в гонке ассистентов лиги.
Также в составе "Зенита" форвард второй сезон подряд стал чемпионом. Петербуржы оформили титул еще в 26-м туре, обыграв "Краснодар".
Дзюба является воспитанником "Спартака". Он играл за красно-белых до 2015 года. Затем переехал в Санкт-Петербург.
"Многое у питерцев завязано на Дзюбе". Аленичев высказался об игре Артема
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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