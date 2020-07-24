- Как говорят футболисты - счет на табло. Если "Спартак" занял неподобающе низкое для себя место, то тут тоже есть нити просчетов руководства: некая тренерская чехарда, достаточно странная селекционная политика. Из этих факторов и сложился нынешний результат.
"Спартак" считается народной командой, поэтому она постоянно в поле зрения общественности. Думаю, "Спартаку" не дадут упасть так далеко, как "Динамо", но и преждевременно рассчитывать на то, что "Спартак" быстро вернется в элиту нашего футбола и будет конкурировать с "Зенитом" и другими командами. Там нужны реформы в первую очередь в области менеджмента, - цитирует Воробьева Матч ТВ.
"Спартак" занял 7-е место в прошедшем сезоне РПЛ, что стало худшим результатом команды с 2008 года.
Экс-генеральный секретарь РФС: "Спартаку" не дадут упасть так далеко, как "Динамо". Это народная команда
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев поделился мнением о результатах "Спартака" в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!