Лепёхин: надеюсь, в следующем сезоне все топ-клубы страны будут укомплектованы более качественно

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал победу питерцев в финале Кубка России против "Химок" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
- О матче:

Течение игры было довольно прогнозируемым, подобные встречи в ходе сезона не редкость. В таких играх очень важно повести в счёте, и тогда матч переламывается. Когда один из соперников имеет шанс на столь историческую победу, он будет из кожи вон лезть, чтобы реализовать эту возможность. Хотя, прямо говоря, "Зенит" ещё в первом тайме мог решить исход встречи, но, как иногда команда это и делает, создали интригу вплоть до финального свистка.

И в концовке химчане простили питерцев, не использовав великолепный момент. Но, думаю, при любом раскладе, в том числе и в дополнительное время, "Зенит" всё равно бы выиграл и завоевал Кубок.

- О гегемонии "Зенита" внутри России в следующем сезоне:

Сложно предугадать. Гегемония "сине-бело-голубых", случившийся сегодня "золотой дубль" - это следствие не только силы "Зенита". Питерцы всегда примерно в одном ключе выступают и ставят самые высокие задачи, но у "Зенита" бывали и более сильные составы, чем текущий, но титулы их обходили стороной.

Ведь дело ещё и в конкуренции, и в этом сезоне основные оппоненты "Зенита" провели не очень удачный сезон. Надеюсь, в следующем сезоне все топ-клубы страны будут укомплектованы более качественно, и интриги в Премьер-Лиге будет значительно больше.

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Теги: Лепехин Зенит Химки
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