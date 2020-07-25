Лепехин - о сотрудничестве "Химок" и "Спартака": в нашем чемпионате это уже практикуется

Фото: ФК "Зенит"

- Было видно, что команда играла сегодня на морально-волевых качествах. Но по ходу встречи поймал себя на мысли, что при наличии 2-3 игроков высокого уровня они сегодня могли одержать и победу, ведь возможности для контратак у них были неплохие. Думаю, в РПЛ они будут максимум в середине, до конца сезона решая вопрос о выживании в дивизионе, если они не усилятся.Если подобное сотрудничество не запрещено правилами лиги - не вижу в этом проблем. Если у "Химок" нет других возможностей усилить состав, то почему бы не использовать такой, если он не запрещён? Никакой проблемы в этом не вижу, тем более что в нашем чемпионате это уже практикуется, и чем-то вопиющим это не считается (улыбается).