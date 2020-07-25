- Чувствую, что я все еще могу многое дать футболу, несмотря на свои 35 лет, я - очень позитивный человек. Мне нравится, когда мне бросают вызов. Это мотивирует меня демонстрировать талант, который дал мне Бог.
Завершить карьеру в "Альянса Лима" - моя мечта. Я хотел бы вернуться к своим друзьям, было бы очень приятно закончить свою историю, которая началась в 12-летнем возрасте, вместе с родным клубом, - цитирует Фарфана Libero.
Фарфан выступал за "Альянса Лима" с 2001 по 2004 годы. После этого он поиграл за ПСВ, "Шальке-04" и "Аль-Джазиру". В "Локомотив" перуанец перешел в 2017 году. У него истекает срок действия контракта с "железнодорожниками".
Фарфан: чувствую, что могу еще многое дать футболу, несмотря на свои 35 лет
Игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал ситуацию со своим будущим.
Фото: РИА Новости
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