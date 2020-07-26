Футболист также выложил фотографию к себе в сторис.
В завершенном сезоне Дмитрий Баринов провел в РПЛ 23 матча и забил 1 гол.
"Локомотив" по итогам чемпионата занял вторую строчку. Команда примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.
Экс-фигуристка Сотникова выложила фото с Бариновым
Бывшая фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в своем инстаграме фото с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Бариновым.
Фото: инстаграм Сотниковой
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