За хавбеком охотятся "Милан", "Лацио", "Фиорентина" и "Аталанта". В приоритете будет тот клуб, который предложит россиянину контракт на четыре года с зарплатой не менее 2 миллионов евро в год с бонусами.
Ранее сообщалось, что спортивный директор "Милана" Рики Массара проводит переговоры с представителями Миранчука. Также в сделку может быть включен игрок "россонери" Диего Лаксальт.
Алексей Миранчук в минувшем сезоне провел 27 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: "СЭ"
На Алексея Миранчука претендует четыре клуба Италии. Он огласил свои требования
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук интересен сразу четырем клубам Серии А.
Фото: СЭ
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