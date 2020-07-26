Пресс-служба "Зенита" сообщила, что команда соберется в тренировочном центре в последний день июля и начнет подготовку к матчу за Суперкубок России.
Петербургский клуб досрочно стал чемпионом сезона 2019/20. В 30 матчах команда Сергея Семака набрала 72 очка. Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка России.
Матч за Суперкубок пройдет на "ВЭБ Арене" 7 августа. В соперниках - "Локомотив".
"Зенит" ушел в отпуск до 31 июля
Чемпионы страны и обладатели Кубка сезона 2019/20 будут отдыхать до 31-го июля.
Фото: ФК "Зенит"
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