Как сообщает источник, сегодня, 26 июля московский клуб сообщил футболисту, что контракт с ним продлен не будет. Соглашение Панченко с "Динамо" действует до 31 июля.
Панченко выступал за "Динамо" с 2016 года, перейдя на правах аренды из ЦСКА. В феврале 2017 года "Динамо" выкупило контракт у армейцев.
В минувшем сезоне РПЛ на счету Панченко 2 гола в 22 матчах.
"Спорт-экспресс"
"Динамо" не будет продлевать контракт с Панченко
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко покинет клуб.
Фото: © РИА Новости
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