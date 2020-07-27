Балканский пациент. «Зенит» заменил Ивановича на Ловрена

«Зенит» приобрёл у «Ливерпуля» центрального защитника Деяна Ловрена. Rusfootbal.info рассказывает о новичке питерцев.
Фото: Sky Sports
«Зенит» сегодня, 27 июля, объявил о покупке у «Ливерпуля» центрального защитника Деяна Ловрена. Как сообщает Sky Sports, «Зенит» заплатил за хорвата около 12 млн евро. Он заменит в питерском клубе Бранислава Ивановича, с которым питерский клуб не стал продлевать контракт.

Чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов, ставший резервистом в «Ливерпуле»

Ловрен перебрался в «Ливерпуль» в 2014 году. Тогда мерсисайдцы заплатили «Сутгемптону» 31 млн евро. Со временем «красные» перехватили у «святых» чуть ли не половину состава. Адам Лаллана, Садио Мане и, конечно, Вирджил Ван Дейк — лишь некоторые футболисты, которые, как и Ловрен, прошли путь из «Саутгемптона» в «Ливерпуль».

В «Ливерпуле» Ловрен добился всего, о чём только можно было мечтать. В прошлом сезоне он выиграл с командой Лигу чемпионов, а в завершившемся сезоне — розыгрыш АПЛ. Всё это происходило на фоне чрезвычайно удачного периода в сборной Хорватии. Если не забыли, на чемпионате мира 2018 года в России хорваты дошли до финала, где проиграли французам.



Сам Ловрен любит ссылаться на свои достижения. И, как утверждает сам хорват, его вполне можно считать одним из лучших защитников мира. «Я вывел «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, а потом со сборной дошёл до финала чемпионата мира 2018 года. Люди должны признать, что я — один из лучших защитников в мире, а не говорить глупости.

Действительно, послужной список у Ловрена внушительный. 31-летний игрок провел за английский клуб более 130 матчей. Прибавим сюда ещё 31 матч за «Саутгемптон» и более 70 игр в чемпионате Франции за «Лион».

Но в последнее время Ловрен проиграл конкуренцию в «Ливерпуле». Минувший сезон хорват провел преимущественно на скамейке запасных. Так, в АПЛ он провел лишь 10 матчей. В иерархии «Ливерпуля» он стал лишь четвёртым центральным защитником. Наставник «красных» Юрген Клопп говорил, что хотел бы сохранить хорвата в команде, но 12 млн, предложенные «Зенитом» — вполне себе основание, чтобы расстаться с игроком, не проходящим в состав. Теперь Клопп сможет задействовать на этой позиции кого-то более молодого и перспективного.

Мощный защитник с нехваткой концентрации
Ловрен периодами выглядит просто здорово. Да, когда он в форме, то вполне может считаться одним из лучших игроков АПЛ на своей позиции. Деян быстр, мощен, он выигрывает верховую борьбу, создаёт опасность у чужих ворот на стандартах. Но все отличные качества хорвата перечёркивают грубейшие ошибки.

Деян — мистер ляп и привоз. Ляпам Ловрена в «Ливерпуле» в «твиттере» посвятили целый тред. Если есть свободное время, то эта запись обязательна к прочтению.



Сам Ловрен признавался, что он очень сильно переживает из-за неудач и грубых ошибок. Видимо, психология и является главной причиной такого реноме Деяна. Поэтому однозначно оценить Ловрена практически невозможно. Иногда он становится героем матча, а иногда – главным клоуном, с которым может посоревноваться разве что Шкодран Мустафи из «Арсенала».

Зачем Ловрен «Зениту»?

«Зениту» нужен сильный и опытный центральный защитник. Пара Ракицкий — Иванович при всей своей мощи не может считаться решением даже на среднесрочную перспективу. С такой медленной обороной рассчитывать на что-то серьёзное невозможно. Иванович честно отработал свой двухлетний контракт в питерском клубе, но «Зенит» не захотел перезаключать соглашение с 38-летним сербом на прежних условиях. Выбор в пользу более молодого Ловрена логичен: вряд ли бы в 39 лет Иванович провел хотя бы такой же сезон, как прошлый. А продление с ним контракта лишь отсрочило бы решение назревшей проблемы.

Балканский пациент. «Зенит» заменил Ивановича на Ловрена

Бранислав Иванович


В «Зените» Ловрен может стать ведущим защитником. Ракицкий — скорее ведомый, нежели ведущий защитник. Играя в паре со звёздным Ивановичем Ярослав совершал не так много огрехов, если не считать его паталогически низкую скорость. Очевидно, что в паре Ракицкий – Ловрен именно хорвату будет доверена главенствующая роль.

Возможно, игра за клуб уровня «Зенита» — именно то, что необходимо Ловрену. Быть лидером нынешнего «Ливерпуля» с Салахом, Ван Дейком и Мане трудновато. А в «Зените» хорват может напомнить о своих амбициях.

Главный вопрос — мотивация Ловрена. Насколько ему быстро удастся переключиться с АПЛ на РПЛ? Не приедет ли Деян в Россию лишь за деньгами? Но, безусловно, игрок такого уровня станет серьёзным усилением для «Зенита».

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Зенит Иванович Ловрен
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сёмин отреагировал на уход Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо" 1
А. Кержаков отказался назвать переход Ловрена в "Зенит" топ-трансфером
Клопп назвал Ловрена, перешедшего в "Зенит", "легендой "Ливерпуля"
Луческу подтвердил уход из киевского "Динамо" и объяснил своё решение 8
Балканский пациент. «Зенит» заменил Ивановича на Ловрена 3
Болельщики "Краснодара" признали Уткина лучшим игроком команды в июле 1
Стало известно, во сколько обошёлся Ловрен "Зениту"
Источник: Луческу покидает киевское "Динамо" 7
"Мы действительно будем скучать по тебе". Салах проводил Ловрена в "Зенит" 2
Ловрен: я оставил свой след в Лиге чемпионов и теперь хочу помочь "Зениту" пройти как можно дальше 12
Сестра Роналду опубликовала фото футболиста с короной на голове 2
РПЛ представила мяч на сезон-2020/21 1
Источник: у защитника "Уфы" Урунова есть предложение из Бундеслиги 3
"Зенит" подтвердил трансфер Ловрена. Контракт рассчитан на три года 11
"Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит" 15
Вратарь "Чайки" продолжит карьеру в "Текстильщике"
АЕК Карреры продлил контракт с Чигринским
"Торпедо" подписало контракт с Ильей Берковским
Лаллана проходит медобследование в "Брайтоне"
"Крылья Советов" начали подготовку к первенству ФНЛ 1
Левин подал в отставку с поста председателя совета директоров "Урала"
"Ювентус" близок к продлению контракта с Дибалой
"Интер" намерен продлить аренду Санчеса еще на сезон
Источник: Иванович близок к переходу в "Эвертон" 16
Президент "Барселоны": Тер Штеген входит в топ-3 лучших вратарей мира
"Спартак" покинул коммерческий директор Власов 10
Дель Пьеро поздравил "Ювентус" с победой в чемпионате Италии
Пуцко покинет "Уфу" и перейдет в "Химки" или "Ротор"
Генич: уверен, что в приоритете у Кокорина "Зенит" 3
Магуайр: "МЮ" должен продолжать прогрессировать и в следующем сезоне
Все новости