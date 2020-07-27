Балканский пациент. «Зенит» заменил Ивановича на Ловрена

Чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов, ставший резервистом в «Ливерпуле»
Ловрен перебрался в «Ливерпуль» в 2014 году. Тогда мерсисайдцы заплатили «Сутгемптону» 31 млн евро. Со временем «красные» перехватили у «святых» чуть ли не половину состава. Адам Лаллана, Садио Мане и, конечно, Вирджил Ван Дейк — лишь некоторые футболисты, которые, как и Ловрен, прошли путь из «Саутгемптона» в «Ливерпуль».
В «Ливерпуле» Ловрен добился всего, о чём только можно было мечтать. В прошлом сезоне он выиграл с командой Лигу чемпионов, а в завершившемся сезоне — розыгрыш АПЛ. Всё это происходило на фоне чрезвычайно удачного периода в сборной Хорватии. Если не забыли, на чемпионате мира 2018 года в России хорваты дошли до финала, где проиграли французам.
Guys you are signing the 2nd best defender in the world, enjoy him— LIVERPOOL PL CHAMPIONS (@its_me_axad) July 27, 2020
Сам Ловрен любит ссылаться на свои достижения. И, как утверждает сам хорват, его вполне можно считать одним из лучших защитников мира. «Я вывел «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, а потом со сборной дошёл до финала чемпионата мира 2018 года. Люди должны признать, что я — один из лучших защитников в мире, а не говорить глупости.
Действительно, послужной список у Ловрена внушительный. 31-летний игрок провел за английский клуб более 130 матчей. Прибавим сюда ещё 31 матч за «Саутгемптон» и более 70 игр в чемпионате Франции за «Лион».
Но в последнее время Ловрен проиграл конкуренцию в «Ливерпуле». Минувший сезон хорват провел преимущественно на скамейке запасных. Так, в АПЛ он провел лишь 10 матчей. В иерархии «Ливерпуля» он стал лишь четвёртым центральным защитником. Наставник «красных» Юрген Клопп говорил, что хотел бы сохранить хорвата в команде, но 12 млн, предложенные «Зенитом» — вполне себе основание, чтобы расстаться с игроком, не проходящим в состав. Теперь Клопп сможет задействовать на этой позиции кого-то более молодого и перспективного.
Мощный защитник с нехваткой концентрации
Ловрен периодами выглядит просто здорово. Да, когда он в форме, то вполне может считаться одним из лучших игроков АПЛ на своей позиции. Деян быстр, мощен, он выигрывает верховую борьбу, создаёт опасность у чужих ворот на стандартах. Но все отличные качества хорвата перечёркивают грубейшие ошибки.
Деян — мистер ляп и привоз. Ляпам Ловрена в «Ливерпуле» в «твиттере» посвятили целый тред. Если есть свободное время, то эта запись обязательна к прочтению.
Dejan Lovren errors and embarrassing moments since joining Liverpool [a thread]:— Laurie (@LFCLaurie) July 24, 2020
Сам Ловрен признавался, что он очень сильно переживает из-за неудач и грубых ошибок. Видимо, психология и является главной причиной такого реноме Деяна. Поэтому однозначно оценить Ловрена практически невозможно. Иногда он становится героем матча, а иногда – главным клоуном, с которым может посоревноваться разве что Шкодран Мустафи из «Арсенала».
Зачем Ловрен «Зениту»?
«Зениту» нужен сильный и опытный центральный защитник. Пара Ракицкий — Иванович при всей своей мощи не может считаться решением даже на среднесрочную перспективу. С такой медленной обороной рассчитывать на что-то серьёзное невозможно. Иванович честно отработал свой двухлетний контракт в питерском клубе, но «Зенит» не захотел перезаключать соглашение с 38-летним сербом на прежних условиях. Выбор в пользу более молодого Ловрена логичен: вряд ли бы в 39 лет Иванович провел хотя бы такой же сезон, как прошлый. А продление с ним контракта лишь отсрочило бы решение назревшей проблемы.
Бранислав Иванович
В «Зените» Ловрен может стать ведущим защитником. Ракицкий — скорее ведомый, нежели ведущий защитник. Играя в паре со звёздным Ивановичем Ярослав совершал не так много огрехов, если не считать его паталогически низкую скорость. Очевидно, что в паре Ракицкий – Ловрен именно хорвату будет доверена главенствующая роль.
Возможно, игра за клуб уровня «Зенита» — именно то, что необходимо Ловрену. Быть лидером нынешнего «Ливерпуля» с Салахом, Ван Дейком и Мане трудновато. А в «Зените» хорват может напомнить о своих амбициях.
Главный вопрос — мотивация Ловрена. Насколько ему быстро удастся переключиться с АПЛ на РПЛ? Не приедет ли Деян в Россию лишь за деньгами? Но, безусловно, игрок такого уровня станет серьёзным усилением для «Зенита».