"Удачи, друг! Будем скучать по тебе и на поле, и за его пределами. Теперь наш уголок в раздевалке будет менее весёлым. Но я не упущу возможности выйти из машины из-за твоей отвратительной парковки", - написал Милнер у себя в "инстаграме".
"Зенит" заплатил за Ловрена около 12 млн евро. Хорват подписал контракт на три года.
Милнер попрощался с Ловреном, который перешёл в "Зенит"
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер обратился к защитнику Деяну Ловрену, который перешёл в "Зенит".
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